Младенович объявила о старте сотрудничества с бывшим тренером Осаки Бажиным

Французская теннисистка Кристина Младенович заявила о начале совместной работы с американским тренером Сашей Бажиным.



«Я очень рада сообщить вам о моём старте сотрудничества с Сашей Бажиным. Добро пожаловать в команду, тренер», – написала 25-летняя француженка в своём «твиттере».

Напомним, до января 2019 года Бажин работал с японкой Наоми Осакой. Именно под руководством американца Наоми выиграла Открытый чемпионат США, Australian Open и стала первой ракеткой мира.



Младенович в настоящее время располагается на 66-й строчке в рейтинге WTA. Её лучшим результатом в одиночном рейтинге была 10-я позиция, которую она занимала в октябре 2017 года.



Интересно, что на турнире в Индиан-Уэллсе Кристина обыграла Осаку со счётом 6:3, 6:4.

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