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Хачанов и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Монте-Карло

Хачанов и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Итальянец Андреас Сеппи не сумел выйти во второй раунд соревнований в Монте-Карло, в двух партиях уступив соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

На счету Сеппи 3 эйса и 2 двойные ошибки. Итальянец не имел ни единого шанса взять подачу соперника. Сонего выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк.

За место в 1/8 финала Сонего поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым.

В параллельном матче первого раунда соревнований представитель Молдавии Раду Албот в двух партиях обыграл словенца Аляжа Бедене – 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

Албот отметился 1 эйсом и 4 брейками. На счету Бедене 4 подачи навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1.

Следующим соперником Албота станет россиянин Даниил Медведев.

15 апреля 2019 года, понедельник. 16:55 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Аляж Бедене
70
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
0 : 2
Раду Албот
45
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 16:55 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
46
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
0 : 2
Лоренцо Сонего
96
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
6 4 4  
7 7 6  
           
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