Хачанов и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Монте-Карло

Итальянец Андреас Сеппи не сумел выйти во второй раунд соревнований в Монте-Карло, в двух партиях уступив соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.



На счету Сеппи 3 эйса и 2 двойные ошибки. Итальянец не имел ни единого шанса взять подачу соперника. Сонего выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк.



За место в 1/8 финала Сонего поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым.



В параллельном матче первого раунда соревнований представитель Молдавии Раду Албот в двух партиях обыграл словенца Аляжа Бедене – 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.



Албот отметился 1 эйсом и 4 брейками. На счету Бедене 4 подачи навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1.



Следующим соперником Албота станет россиянин Даниил Медведев.