Шварцман добыл волевую победу над Эдмундом на старте турнира в Монте-Карло

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда (17) – 4:6, 6:3, 6:1. Стоит отметить, что аргентинец проигрывал с брейком по ходу второй партии.



Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Шварцмана 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 16. Его соперник отметился 4 двойными ошибками и реализовал 4 брейк-пойнта.



Следующим соперником Диего станет победитель пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – Тейлор Фритц (США).



Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.