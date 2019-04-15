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Шварцман добыл волевую победу над Эдмундом на старте турнира в Монте-Карло

Шварцман добыл волевую победу над Эдмундом на старте турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда (17) – 4:6, 6:3, 6:1. Стоит отметить, что аргентинец проигрывал с брейком по ходу второй партии.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Шварцмана 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 16. Его соперник отметился 4 двойными ошибками и реализовал 4 брейк-пойнта.

Следующим соперником Диего станет победитель пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – Тейлор Фритц (США).

Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

15 апреля 2019 года, понедельник. 18:25 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Диего Шварцман
24
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 1
Кайл Эдмунд
23
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
4 6 6
6 3 1
           
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