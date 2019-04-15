Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: в матче с Алботом нужно играть агрессивно и возобладать над нервами

Медведев: в матче с Алботом нужно играть агрессивно и возобладать над нервами
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в стартовом матче «Мастерса» в Монте-Карло. В двух партиях он разгромил португальца Жоау Соузу — 6:1, 6:1.

«Позади хороший матч. Конечно, нелегко начать играть на грунте. Хочется проверить то, как ты готовился к этому покрытию, какие нюансы в игре сработают, а какие нет. Сейчас я доволен своим выступлением, но с нетерпением жду следующих матчей, это лишь начало турнира», – цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Следующим соперником Даниила станет представитель Молдавии Раду Албот.

«Раду провел великолепную первую четверть года, поэтому матч будет далеко не самым простым. Впрочем, я получу свои шансы, если смогу возобладать над своими нервами, как я сделал это сегодня, и буду играть агрессивно», — сказал Медведев.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент