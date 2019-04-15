Херцог — о победе в Лугано: мне очень помог матч с Халеп в Майами

Представительница Словении Полона Херцог прокомментировала свою победу на соревнованиях в Лугано (Швейцария). В решающем матче турнира она в трёх сетах обыграла 17-летнюю Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:3, 3:6, 6:3.



«Такое начало грунтового сезона — это просто мечта. Я с нетерпением ждала смены покрытия, особенно после того, как так хорошо сыграла в Майами против Халеп (Полона уступила Симоне со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 2:6. — Прим. «Чемпионата»). Тот матч сильно придал мне уверенности.



Когда я приехала в Лугано, то и не думала о финале. Но вот позади удивительная неделя, и это самый лучший способ начать грунтовый сезон. Я выросла на грунте и до 14 лет играла практически только на нём. Я чувствую себя очень комфортно на этом покрытии», – цитирует Херцог официальный сайт WTA.