Зверев: Оже-Альяссим и Шаповалов? В Канаде растут два чемпиона «Больших шлемов»

Немецкий теннисист Александр Зверев высоко оценил прогресс канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова.



«Феликс немного моложе нас, но уже делает потрясающие вещи. В Канаде, вероятно, сейчас растут два чемпиона турниров «Большого шлема». Ещё есть Денис, хотя он, возможно, не так быстро прогрессирует, но поверьте мне, уже скоро он будет на вершине игры, как и Феликс. Конечно же, если каждый из них не получит какую-то травму.



Оже-Альяссим – один из лучших молодых парней в туре в этом году. Он вышел в полуфинал в Майами, в финал в Рио. Я очень рад за него, потому что он один из самых скромных и приятных парней, которых я знаю. Он всегда вежлив, всегда на позитиве.



Я не собираюсь говорить, что я его фанат, но я всегда присматриваю за ним, потому что в первую очередь он отличный игрок, а также потому что он невероятно хороший юноша», – цитирует Зверева официальный сайт АТР.

Напомним, 18-летний Оже-Альяссим является 33-й ракеткой мира, а 20-летний Шаповалов – 20-й номер рейтинга АТР. 21-летний Зверев – третья ракетка мира.