Надаль: из-за постоянных травм я толком не знаю, в каком состоянии нахожусь

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль оценил своё физическое состояние на старте грунтового сезона.



«Последние полтора года выдались весьма тяжёлыми для меня, в первую очередь из-за травм. Было слишком много пауз в выступлениях, я практически не имел возможности сыграть три недели подряд без лишних проблем. Было тяжело.



С этим тяжело справляться не только в физическом плане, но и психологически. Ты словно каждый раз возвращаешься в теннис. Именно поэтому я толком и не знаю, в каком состоянии нахожусь сейчас.



Впрочем, с коленом сейчас всё в порядке, я доволен. На очереди игровая форма. Надеюсь, турнир в Монте-Карло поможет мне найти нужный ритм», – цитирует 32-летнего Надаля Tennis.com.

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