Зверев: через несколько лет никто не вспомнит, как рано я пробился на вершину

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал успешные выступления молодых теннисистов и заявил, что теннис в хороших руках.



«Это забавно, потому что мне 21 год, а я в туре уже пять лет. Я не люблю говорить, что я лучше или всё такое, но считаю, что мой рейтинг говорит об этом. Я выигрывал большие турниры, однако у каждого свой путь. Я сыграл больше турниров, чем молодые игроки. Я был в туре дольше, но через несколько лет никто не вспомнит, что я пробился на вершину раньше них.



Думаю, что все молодые парни великолепны, и я желаю им только лучшего. Я думаю, что с новым поколением теннис в хороших руках», – цитирует Зверева официальный сайт АТР.

В данный момент Александр занимает третью строчку в рейтинге АТР.