Оже-Альяссим: никогда не сравнивал себя с другими теннисистами в моём возрасте

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свои успехи в столь раннем возрасте. Напомним, теннисист стал самым юным полуфиналистом Miami Open в истории турнира. В настоящее время он занимает 33-ю строчку в рейтинге АТР.



«Не торопиться, делать поступательные шаги в карьере – вот ключ к тем результатам, которых я добился сейчас. Удивительно, но лишь не спеша, я чувствовал себя комфортно, чувствовал, что нахожусь на том месте, на котором должен.



Я никогда не сравнивал свои достижения с успехами других теннисистов в своём возрасте. Мы всё время слышим «он делал это в 14, 15, 16 лет». В моём случае я бы предпочёл употреблять просто «он сделал это». Я играю на этом уровне, это значит, что я заслуживаю того, чтобы быть здесь. К тому же я много работал для этого», – цитирует Оже-Альяссима Metro.