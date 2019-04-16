Фритц на отказе Цонги прошёл во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Американский теннисист Тейлор Фритц пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. Его соперник из Франции Жо-Вильфрид Цонга отказался продолжать встречу при счёте 6:4, 2:0 в пользу американца.
Продолжительность матча составила 51 минуту. Фритц отметился 8 эйсами и не допустил двойных ошибок. Тейлор реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Цонги 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
Следующим соперником Фритца станет представитель Аргентины Диего Шварцман, который ранее обыграл британца Кайла Эдмунда.
Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
16 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
102
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
0 : 2
Rt
65
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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|2
|3
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|4
|0
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|2
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.