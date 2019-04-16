Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Фритц на отказе Цонги прошёл во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Фритц на отказе Цонги прошёл во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Американский теннисист Тейлор Фритц пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. Его соперник из Франции Жо-Вильфрид Цонга отказался продолжать встречу при счёте 6:4, 2:0 в пользу американца.

Продолжительность матча составила 51 минуту. Фритц отметился 8 эйсами и не допустил двойных ошибок. Тейлор реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Цонги 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующим соперником Фритца станет представитель Аргентины Диего Шварцман, который ранее обыграл британца Кайла Эдмунда.

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

16 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
102
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
0 : 2
Rt
Тейлор Фритц
65
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
           
4 0  
6 2  
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент