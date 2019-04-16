Фритц на отказе Цонги прошёл во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Американский теннисист Тейлор Фритц пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. Его соперник из Франции Жо-Вильфрид Цонга отказался продолжать встречу при счёте 6:4, 2:0 в пользу американца.



Продолжительность матча составила 51 минуту. Фритц отметился 8 эйсами и не допустил двойных ошибок. Тейлор реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Цонги 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



Следующим соперником Фритца станет представитель Аргентины Диего Шварцман, который ранее обыграл британца Кайла Эдмунда.



Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.