Оже-Альяссим обыграл Лондеро и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл представителя Аргентины Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 7:5, 7:6 (7:6).
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Оже-Альяссим отметился 5 эйсами, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Лондеро 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
Следующим соперником 18-летнего канадца станет представитель третья ракетка мира из Германии Александр Зверев.
Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
16 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
33
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
79
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
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