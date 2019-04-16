Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Оже-Альяссим обыграл Лондеро и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Оже-Альяссим обыграл Лондеро и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл представителя Аргентины Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 7:5, 7:6 (7:6).

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Оже-Альяссим отметился 5 эйсами, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Лондеро 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Следующим соперником 18-летнего канадца станет представитель третья ракетка мира из Германии Александр Зверев.

Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

16 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
33
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
79
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
7 7  
5 6  
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент