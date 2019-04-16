Вердаско уступил Эрберу на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Испанец Фернандо Вердаско не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории АТР-1000 в Монте-Карло. В двух партиях он уступил представителю Франции Пьер-Югу Эрберу со счётом 4:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету Вердаско 2 эйса, 5 двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1. Эрбер отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.



Следующим соперником Эрбера станет японец Кей Нисикори, посеяный на соревнованиях под пятым номером.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.