Барти: с Беларусью нельзя не считаться – два года назад они играли в финале КФ

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась мнение о предстоящем полуфинальном матче Кубка Федерации против сборной Беларуси.



«Я могу гарантировать, что вся команда сделает всё возможное, чтобы дать бой сборной Беларуси.



«Эти недели в Кубке Федерации действительно особенные – такое бывает лишь несколько раз в году. Для каждой из нас это попытка максимально использовать возможность, пойти туда и насладиться атмосферой на стадионе. Выиграть матч и порадоваться снова.



Я играла против Соболенко на Открытом чемпионате Австралии два года назад. Теперь она теннисистка совсем другого уровня. Она очень мощная теннисистка, которая входит в элитную группу игроков. Её игра очень деструктивная, стоит быть очень аккуратной.



Два года назад Беларусь уже играла в финале Кубка Федерации, поэтому с ними нельзя не считаться. К тому же, у них по-прежнему в составе Азаренко – это даёт им дополнительную вариативность, когда речь идёт об одиночных встречах», – цитирует Барти официальный сайт Федерации тенниса Австралии.