Турсунов: мы ссоримся с Соболенко, но это необходимо

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов рассказал о работе с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

«У нас было несколько ссор, но они необходимы. Весь период совместной работы не пройдёт в эйфории. Глупо ожидать этого. Важно хорошо подходить друг друг в личностном плане. Вы должны нравиться друг друг как люди.

Арина — умная девушка, она быстро схватывает. Она понимает вещи, так что весь вопрос в предоставлении правильной информации и её анализе данных. Она должна быть открыта к пониманию", — приводит слова Турсунова официальный сайт тура.

В 2018 году Арина Соболенко выиграла турниры WTA в Ухане (Китай) и Нью-Хэйвене (США). В нынешнем сезоне спортсменка завоевала титул в Шэньчжэне (Китай).