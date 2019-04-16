Зверев: грунт – моё любимое покрытие, он даёт мне необходимое пространство

Немец Александр Зверев оценил свои возможности на грунтовом корте. 21-летний теннисист считает эту поверхность своей любимой.



«В каждом матче я стараюсь показывать агрессивный теннис. Тем не менее при всём при этом я достаточно высокий игрок, поэтому мне нужно место. Мне нужно пространство и время, чтобы немного раскачаться перед ударом, и это именно то, что даёт мне грунт. До сих пор эта поверхность была для меня любимой и самой удачной», – цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Напомним, Александр является действующим чемпионом турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4. На следующем «Мастерсе» в Риме Зверев добрался до финала, где уступил Рафаэлю Надалю.

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