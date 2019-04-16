Чилич уступил Пелье во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Хорват Марин Чилич не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло, на которых он был посеян под седьмым номером. В трёх партиях он уступил представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 3:6, 7:5, 1:6.
Продолжительность матча составила. На счету Чилича 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 6. Победитель матча отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 8 брейками.
Следующим соперником Пельи станет победитель пары Стэн Вавринка (Швейцария) – Марко Чеккинато (Италия, 11).
Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
16 апреля 2019 года, вторник. 13:45 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
11
Марин Чилич
М. Чилич
1 : 2
35
Гидо Пелья
Г. Пелья
|1
|2
|3
|
|3
|7
|1
|
|6
|5
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.