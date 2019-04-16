Чилич уступил Пелье во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Хорват Марин Чилич не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло, на которых он был посеян под седьмым номером. В трёх партиях он уступил представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 3:6, 7:5, 1:6.



Продолжительность матча составила. На счету Чилича 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 6. Победитель матча отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 8 брейками.



Следующим соперником Пельи станет победитель пары Стэн Вавринка (Швейцария) – Марко Чеккинато (Италия, 11).



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.