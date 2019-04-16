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Зверев: теннисная школа Советского Союза помогла мне поставить удар

Зверев: теннисная школа Советского Союза помогла мне поставить удар
Теннис / ATP

Немец Александр Зверев положительно оценил школу тенниса в Советском Союзе, которую получил его отец и первый тренер Александр Зверев-старший.

«Теннисная школа в Советском Союзе была очень хорошей с точки зрения техники. Это очень помогло и мне, ведь именно родители учили меня технике в ранние годы.

Если вы посмотрите на всю нашу семью, то увидите, что у нас довольно плавная техника. Мы не играем идентично, но плохих ударов у нас тоже нет. Это действительно очень помогло мне в карьере», – цитирует Зверева Tennis World USA.

В настоящее время 21-летний Зверев является третьей ракеткой мира. Его старший брат Миша – 77-й номер в рейтинге АТР.

В своём первом матче на турнире в Монте-Карло Александр сыграет с 18-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

А. Зверев: мой отец – хороший теннисист, который не мог показать это из-за СССР
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