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Джокович в Монте-Карло одержал 850-ю победу в карьере

Джокович в Монте-Карло одержал 850-ю победу в карьере
Теннис / ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович удачно стартовал на турнире в Монте-Карло. В матче второго круга уроженец Белграда в трёх сетах переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Эта победа стала для 31-летнего теннисиста 850-й в карьере. Ранее такого показателя достигли лишь семь теннисистов: Андре Агасси (870), Джон Макинрой (881), Рафаэль Надаль (929), Гильермо Вилас (991), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1198) и Джимми Коннорс (1256).

За выход в четвертьфинал Джокович поборется с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Диего Шварцман (Аргентина).

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.

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