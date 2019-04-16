Вавринка не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Чеккинато

Представитель Швейцарии Стэн Вавринка завершил выступления на турнире в Монте-Карло в одиночном разряде, проиграв в трёх партиях со счётом 6:0, 5:7, 3:6 итальянцу Марко Чеккинато, посеянному под 11-м номером. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.
Уроженец Лозанны выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из девяти. В активе 16-й ракетки мира 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в четвертьфинал Чеккинато поспорит с аргентинцем Гидо Пельей.
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.
16 апреля 2019 года, вторник. 19:05 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
36
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 2
16
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
|1
|2
|3
|
|6
|5
|3
|
|0
|7
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.