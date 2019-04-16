Вавринка не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Чеккинато

Представитель Швейцарии Стэн Вавринка завершил выступления на турнире в Монте-Карло в одиночном разряде, проиграв в трёх партиях со счётом 6:0, 5:7, 3:6 итальянцу Марко Чеккинато, посеянному под 11-м номером. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.

Уроженец Лозанны выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из девяти. В активе 16-й ракетки мира 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал Чеккинато поспорит с аргентинцем Гидо Пельей.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.