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Чорич добился волевой победы над Мунаром в матче второго круга в Монте-Карло

Чорич добился волевой победы над Мунаром в матче второго круга в Монте-Карло
Теннис / ATP

Во втором раунде «Мастерса» в Монте-Карло хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный под девятым номером, в трёх сетах одолел испанца Хауме Мунара, получившего «уайлд-кард» от организаторов — 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут.

22-летний уроженец Загреба трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Мунар выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Чорич встретится либо с японцем Кеем Нисикори (5), либо с представителем Франции Пьером-Югом Эрбером.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.

16 апреля 2019 года, вторник. 17:45 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
61
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 : 2
Борна Чорич
13
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3
           
7 7 6 7 4
6 3 7 9 6
           
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