Чорич добился волевой победы над Мунаром в матче второго круга в Монте-Карло

Во втором раунде «Мастерса» в Монте-Карло хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный под девятым номером, в трёх сетах одолел испанца Хауме Мунара, получившего «уайлд-кард» от организаторов — 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут.
22-летний уроженец Загреба трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Мунар выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 15.
В третьем круге Чорич встретится либо с японцем Кеем Нисикори (5), либо с представителем Франции Пьером-Югом Эрбером.
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.
16 апреля 2019 года, вторник. 17:45 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
61
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 : 2
13
Борна Чорич
Б. Чорич
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 7
|4
|
|6 3
|7 9
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.