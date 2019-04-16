Чорич добился волевой победы над Мунаром в матче второго круга в Монте-Карло

Во втором раунде «Мастерса» в Монте-Карло хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный под девятым номером, в трёх сетах одолел испанца Хауме Мунара, получившего «уайлд-кард» от организаторов — 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут.

22-летний уроженец Загреба трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Мунар выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Чорич встретится либо с японцем Кеем Нисикори (5), либо с представителем Франции Пьером-Югом Эрбером.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.