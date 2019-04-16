Хачанов в этом сезоне проиграл свой первый матч на шести турнирах из восьми

Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло в двух сетах уступил итальянцу Роберто Сонего — 6:7 (4:7), 4:6.

В этом сезоне уроженец Москвы провёл восемь турниров и в шести из них проигрывал в стартовых матчах. Хачанову удалось победить только на Открытом чемпионате Австралии и на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, где он дошёл до четвертьфинала. В 2019 году Карен пока одержал 7 побед и в восьми поединках уступал соперникам.

Сонего, в свою очередь, впервые в карьере выиграл матч у игрока из топ-20 рейтинга ATP. За выход в четвертьфинал итальянец поспорит либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с Кэмероном Норри из Великобритании.

Действующим победителем «Мастерса» в Монте-Карло является испанский теннисист Рафаэль Надаль.