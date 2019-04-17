Норри: в матче с Маннарино стало намного легче, когда я нашёл свою первую подачу

Британец Кэмерон Норри прокомментировал свой выход во второй круг соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:3.
«У нас было много длинных розыгрышей. Думаю, я смог сегодня сыграть в защите лучше, чем Адриан. Когда я наконец нашёл свою первую подачу, то значительно улучшил процент победы на ней. Соперник этим похвастать не мог. Возможно, потому что я здорово играл и на приёме», – цитирует представителя Великобритании официальный сайт АТР.
Следующим соперником Кэмерона станет венгр Мартон Фучович, ранее обыгравший Николоза Басилашвили из Грузии.
Напомним, действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль.
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.