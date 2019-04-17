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Норри: в матче с Маннарино стало намного легче, когда я нашёл свою первую подачу

Норри: в матче с Маннарино стало намного легче, когда я нашёл свою первую подачу
Теннис / ATP

Британец Кэмерон Норри прокомментировал свой выход во второй круг соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:3.

«У нас было много длинных розыгрышей. Думаю, я смог сегодня сыграть в защите лучше, чем Адриан. Когда я наконец нашёл свою первую подачу, то значительно улучшил процент победы на ней. Соперник этим похвастать не мог. Возможно, потому что я здорово играл и на приёме», – цитирует представителя Великобритании официальный сайт АТР.

Следующим соперником Кэмерона станет венгр Мартон Фучович, ранее обыгравший Николоза Басилашвили из Грузии.

Напомним, действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль.

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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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