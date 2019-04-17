Норри: в матче с Маннарино стало намного легче, когда я нашёл свою первую подачу

Британец Кэмерон Норри прокомментировал свой выход во второй круг соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:3.



«У нас было много длинных розыгрышей. Думаю, я смог сегодня сыграть в защите лучше, чем Адриан. Когда я наконец нашёл свою первую подачу, то значительно улучшил процент победы на ней. Соперник этим похвастать не мог. Возможно, потому что я здорово играл и на приёме», – цитирует представителя Великобритании официальный сайт АТР.



Следующим соперником Кэмерона станет венгр Мартон Фучович, ранее обыгравший Николоза Басилашвили из Грузии.

Напомним, действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль.