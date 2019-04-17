Оже-Альяссим – о комплименте Надаля: рад, что он знает о моём существовании

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим оценил комплимент, который ему сделал Рафаэль Надаль. Испанец, говоря об игроках, которые могут удивить на грунте в текущем сезоне, первой назвал фамилию Феликса.



«Рафа говорит обо мне так хорошо? Это отличный знак, здорово. Я рад уже тому, что он знает о моём существовании, говорит обо мне – это потрясающе. Раньше я смотрел на него только по телевизору. Дистанция между нами была настолько огромна, что я и представить себе не мог такого.



Что касается моей игры, то я должен усердно работать. Работать так, как работал Надаль в моём возрасте. Он трудился и получил в награду трофеи. Хочу проделать такой же путь», – цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.



Следующим соперником Феликса на «Мастерсе» в Монте-Карло станет немец Александр Зверев.

Канадский урожай. Оже-Альяссим может повторить путь Андрееску Феликс Оже-Альяссим первым из тинейджеров пробился в полуфинал Майами. Он был крутым по юниорам, а теперь резко набирает вес в ATP-туре.