Вавринка: я разочарован. Подавал на матч, но появилось слишком много сомнений

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение в первом же матче на соревнованиях категории «Мастерс» в Монте-Карло. Стэн в поединке с итальянцем Марко Чеккинато вёл со счётом 6:0, 5:4, однако не смог подать на матч, после чего соперник сделал впечатляющий камбэк.
«Я разочарован. Мне удавалось хорошо играть, я уже подавал на матч, но… в этот момент появилось слишком много сомнений. Победы помогают приобрести эти рефлексы снова, помогают выигрывать матчи в таких ситуациях значительно проще. Это именно то, что мне необходимо прямо сейчас», – цитирует Вавринку Tennis.Life.
В настоящее время 34-летний швейцарец располагается на 36-й строчке в рейтинге АТР. В текущем сезоне он выиграл в 12 матчей из 20 проведённых.
16 апреля 2019 года, вторник. 19:05 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
36
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 2
16
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
|1
|2
|3
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|6
|5
|3
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|0
|7
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.