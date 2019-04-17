Вавринка: я разочарован. Подавал на матч, но появилось слишком много сомнений

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение в первом же матче на соревнованиях категории «Мастерс» в Монте-Карло. Стэн в поединке с итальянцем Марко Чеккинато вёл со счётом 6:0, 5:4, однако не смог подать на матч, после чего соперник сделал впечатляющий камбэк.



«Я разочарован. Мне удавалось хорошо играть, я уже подавал на матч, но… в этот момент появилось слишком много сомнений. Победы помогают приобрести эти рефлексы снова, помогают выигрывать матчи в таких ситуациях значительно проще. Это именно то, что мне необходимо прямо сейчас», – цитирует Вавринку Tennis.Life.



В настоящее время 34-летний швейцарец располагается на 36-й строчке в рейтинге АТР. В текущем сезоне он выиграл в 12 матчей из 20 проведённых.