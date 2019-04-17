Джокович отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери, который произошёл 15 апреля.



«Это одно из самых знаковых культурных и религиозных мест в Европе. Для меня было шоком наблюдать за тем, что происходило. Насколько я понял, в это же время Иерусалиме горела мечеть.



Очень грустно наблюдать за тем, что происходит с такими культовыми сооружениями. Я посылаю свои молитвы и, конечно, мои наилучшие пожелания парижанам, всем французам. Надеюсь, Нотр-Дам будет возведён снова», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.



Парижская прокуратура начала расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам. Мэрия Парижа решила эвакуировать всех жителей острова Сите, где расположен Нотр-Дам.

Надаль отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери