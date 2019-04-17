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Медведев разгромил Албота во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Медведев разгромил Албота во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, вышел в третий круг, разгромив представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Даниил 2 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Албот в Монте-Карло.

За выход в 1/4 финала Медведев поспорит либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, либо с греком Стефаносом Циципасом (6).

Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

17 апреля 2019 года, среда. 12:10 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Раду Албот
45
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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