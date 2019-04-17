Бинаги: верю, что сборная Италии в России покажет лучшее, на что способна

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги поделился ожиданиями от матча сборных России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации.



«Я верю, что в России наша команда покажет лучшее, на что она способна, как с точки зрения техники, так и в плане самоотдачи. Вместе с ещё одним наиважнейшим элементом — любовью к нашей синей майке, нашей «Малье Адзурре», — приводит слова Бинаги пресс-служба ФТР.

Матчи за право выступать во второй Мировой группе Кубка Федерации пройдут 20-21 апреля на грунтовом корте футбольно-легкоатлетического манежа ЦСКА.

В состав сборной России вошли: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Влада Коваль. В заявку команды Италии попали: Камила Джорджи, Мартина Тревизан, Ясмине Паолини, Сара Эррани.