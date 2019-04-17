Надаль: не думаю, что адаптация на грунте станет большой проблемой для Федерера

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение швейцарца Роджера Федерера на грунт.



«Я выиграл много грунтовых турниров в прошлом году, но ты никогда не знаешь, что будет дальше. Есть Новак и Доминик, есть ещё и Роджер.



Федерер всегда будет одним из главных фаворитов на каждом из турниров, в которых он участвует. Будет интересно взглянуть, как он сможет адаптироваться к игре на грунте после столь длительной паузу. Впрочем, я не думаю, что для него это будет большой проблемой – у Роджера, помимо желания, имеется большой талант», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, первым грунтовым турниром для Федерера станет «Мастерс» в Мадриде. Соревнования в столице Испании пройдут в период с 5 по 12 мая.