Зверев обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под третьим номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Зверев отметился 3 двойными ошибками и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Оже-Альяссима 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



Следующим соперником Зверева станет представитель Италии Фабио Фоньини.



Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал британец Кэмерон Норри, который в двух партиях обыграл венгра Мартона Фучовича – 7:6 (7:3), 6:3.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.