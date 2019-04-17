Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Зверев обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под третьим номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Зверев отметился 3 двойными ошибками и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Оже-Альяссима 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Следующим соперником Зверева станет представитель Италии Фабио Фоньини.

Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал британец Кэмерон Норри, который в двух партиях обыграл венгра Мартона Фучовича – 7:6 (7:3), 6:3.

Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

17 апреля 2019 года, среда. 14:15 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
33
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
0 : 2
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент