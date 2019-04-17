Андреев: особенно хорошо у Италии играет Джорджи, но мы надеемся на победу

Капитан сборной России Игорь Андреев поделился ожиданиями от противостояния с командой Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Игры пройдут в Москве 20-21 апреля.

В заявку сборной России на этот матч вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и Влада Коваль.

«Настрой и физическое состояние у спортсменок хорошее, тренируются с удовольствием, претензий к корту нет — с ним была проведена хорошая работа в короткий период времени. Надеюсь, что отсутствие у спортсменок личных тренеров не отразится на выступлении. Это рабочий процесс, такое бывает — главное, чтобы все были здоровы и нормально тренировались. К тому же важно не торопиться с выбором нового тренера.



Формат турнира позволяет привлечь пять игроков, поэтому пятым игроком выбрана молодая Коваль, что для её развития пойдёт только в плюс, получит хороший опыт.

Матч ожидаем непростой, особенно хорошо играет Камила Джорджи, причём на всех покрытиях, также отмечу и Сару Эррани. В целом у них опытная команда, которая покажет нам тяжёлый матч, но надеемся на победу", — цитирует Андреева ТАСС.



Капитан также сообщил, что с командой занимается Мария Кириленко, которая делится со спортсменками опытом.