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Циципас: ни разу не обыгрывал Медведева и, надеюсь, впервые это случится завтра

Циципас: ни разу не обыгрывал Медведева и, надеюсь, впервые это случится завтра
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты встретятся в третьем круге соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. Их встречи второго раунда проходили параллельно.

«Да, я ещё во время матча услышал, как он победил сегодня. Кажется, сейчас он в отличной форме. Предстоит непростой матч. Я ни разу ещё не выигрывал у Даниила и, надеюсь, завтра мне это удастся.

Медведев – отличный игрок со своеобразным стилем. Нужно будет приспособиться к нему и постараться играть более агрессивно», – заявил Циципас в послематчевом интервью.

Ранее теннисисты встречались друг с другом трижды и все матчи завершились победами представителя России.

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