Циципас: ни разу не обыгрывал Медведева и, надеюсь, впервые это случится завтра

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты встретятся в третьем круге соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. Их встречи второго раунда проходили параллельно.



«Да, я ещё во время матча услышал, как он победил сегодня. Кажется, сейчас он в отличной форме. Предстоит непростой матч. Я ни разу ещё не выигрывал у Даниила и, надеюсь, завтра мне это удастся.



Медведев – отличный игрок со своеобразным стилем. Нужно будет приспособиться к нему и постараться играть более агрессивно», – заявил Циципас в послематчевом интервью.



Ранее теннисисты встречались друг с другом трижды и все матчи завершились победами представителя России.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.