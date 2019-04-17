Димитров поборется с Надалем за выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Болгарин Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло взял верх над представителем Германии Янном-Леннард Штруффом со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.
Следующим соперником Димитрова станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль, который ранее разгромил соотечественника Роберто Баутисту-Агута.
Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
17 апреля 2019 года, среда. 16:00 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
44
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
0 : 2
28
Григор Димитров
Г. Димитров
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|6
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|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.