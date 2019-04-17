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Димитров поборется с Надалем за выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Димитров поборется с Надалем за выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Болгарин Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло взял верх над представителем Германии Янном-Леннард Штруффом со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

Следующим соперником Димитрова станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль, который ранее разгромил соотечественника Роберто Баутисту-Агута.

Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

17 апреля 2019 года, среда. 16:00 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
44
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
0 : 2
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1 2 3
           
6 4  
7 6  
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
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