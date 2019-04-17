Димитров поборется с Надалем за выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Болгарин Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло взял верх над представителем Германии Янном-Леннард Штруффом со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

Следующим соперником Димитрова станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль, который ранее разгромил соотечественника Роберто Баутисту-Агута.

Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.