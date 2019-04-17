Камельзон: сборная России по теннису или ждёт у моря погоды, или идёт вперёд

Заслуженный тренер РФ, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от противостояния с командой Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Матчи пройдут в Москве 20-21 апреля.

В заявку сборной России вошли: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и Влада Коваль.

«Мы хорошо прошли групповой этап в Польше, команда за это время почти полностью сформировалась. Теперь мы принимаем дома Италию, и это добавляет определённой ответственности. К нам едет непростой соперник с серьёзным составом. Думаю, матч будет очень интересным. Наше преимущество — в своих трибунах, а у итальянок просто очень хорошая команда. Бой будет за каждое очко. Это крайне важная встреча для отечественного женского тенниса: или мы остаёмся позади лучших сборных и ждём у моря погоды, или двигаемся вперёд.

Организаторы выбрали очень непростую локацию. Это не самая лёгкая задача — сделать из легкоатлетического манежа теннисный корт для такого статусного матча. Но у них это получилось. Теперь главное, чтобы болельщики пришли и оказали сборной поддержку. Домашняя обстановка имеет большое значение», — цитируют Камельзона «Известия».