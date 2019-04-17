Тим легко обыграл Клижана и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

На турнире в Монте-Карло австриец Доминик Тим, посеянный под четвёртым номером, в двух партиях разгромил представителя Словакии Мартина Клижана — 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Пятая ракетка мира 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Клижан не делал брейков и совершил 4 двойные ошибки. Кроме того оба теннисиста выполнили по 4 эйса.

За выход в четвертьфинал Тим поспорит либо с Душаном Лайовичем из Сербии, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (16).

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.