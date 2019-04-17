Тим легко обыграл Клижана и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

На турнире в Монте-Карло австриец Доминик Тим, посеянный под четвёртым номером, в двух партиях разгромил представителя Словакии Мартина Клижана — 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
Пятая ракетка мира 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Клижан не делал брейков и совершил 4 двойные ошибки. Кроме того оба теннисиста выполнили по 4 эйса.
За выход в четвертьфинал Тим поспорит либо с Душаном Лайовичем из Сербии, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (16).
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.
17 апреля 2019 года, среда. 17:35 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
5
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
50
Мартин Клижан
М. Клижан
|1
|2
|3
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|6
|6
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|1
|4
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.