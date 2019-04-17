Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Чемпионат» организует мастер-класс по сквошу для читателей

«Чемпионат» организует мастер-класс по сквошу для читателей
Теннис

«Чемпионат» и сквош-клуб «Москва» организуют специальную тренировку для читателей портала.

Для участия в конкурсе нужно ответить на вопрос «Почему я хочу заниматься сквошем?». Ответы принимаются на почту champ_marketing@rambler-co.ru в любом удобном формате (фото/видео/коллаж/текст).

По итогам конкурса три самых креативных участника получат приглашение на 2 лица. Для занятия необходимы спортивная форма и сменная обувь. Ракетки и мячи предоставляет площадка.

Мастер-класс пройдет 28 апреля на кортах сквош-клуба «Москва» и под руководством опытных тренеров. Начало — в 18:00.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент