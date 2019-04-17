«Чемпионат» организует мастер-класс по сквошу для читателей

«Чемпионат» и сквош-клуб «Москва» организуют специальную тренировку для читателей портала.



Для участия в конкурсе нужно ответить на вопрос «Почему я хочу заниматься сквошем?». Ответы принимаются на почту champ_marketing@rambler-co.ru в любом удобном формате (фото/видео/коллаж/текст).



По итогам конкурса три самых креативных участника получат приглашение на 2 лица. Для занятия необходимы спортивная форма и сменная обувь. Ракетки и мячи предоставляет площадка.



Мастер-класс пройдет 28 апреля на кортах сквош-клуба «Москва» и под руководством опытных тренеров. Начало — в 18:00.