Медведев: с Циципасом будет тяжело, грунт — его самое сильное покрытие

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Молдавии Раду Алботом со счётом 6:1, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

За выход в четвертьфинал соревнований уроженец Москвы поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

«Видимо, нахожусь в хорошей форме. В прошлом году я выиграл всего один матч на грунте, сейчас — два, отдал лишь пять геймов. По уровню игры мне больше понравился мой первый матч (6:1, 6:1 с португальцем Жоау Соузой. — Прим. «Чемпионата»), но я обыграл Раду Албота, который сейчас на подъёме. Значит, я что-то умею.

Резкие изменения погоды? Они на меня совершенно не влияют. Тридцатиградусной жары ведь нет. Мне лучше, когда такая погода, — жить приятнее.

Циципас прекрасно играет, особенно на грунте. Думаю, это даже самое сильное его покрытие. Будет тяжело», — заявил Медведев в интервью Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».