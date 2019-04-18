А. Зверев: в этом году Оже-Альяссим — один из лучших игроков в туре

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под третьим номером, прокомментировал победу во втором круге над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:1, 6:4.

«Феликс — прекрасный теннисист, он очень уверен в себе сейчас. В этом году он один из лучших в туре. Кажется, он в топ-10 в гонке или нечто вроде того. Он играл в полуфинале в Майами, так что знает, как выступать на крупных аренах. Я понимал, что матч будет непростым. Рад, что прошёл дальше и провёл качественную встречу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP-тура.

Следующим соперником Зверева станет итальянец Фабио Фоньини. Турнир в Монте-Карло завершится 21 апреля.