Надаль поделился воспоминаниями о дебюте на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил о своём первом выступлении на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. В 2003 году 16-летний уроженец Манакора дебютировал на этих соревнованиях победой над словаком Каролем Кучерой.

«Мне было 16. Конечно, я помню, что в своём первом матче основной сетки играл с Кучерой. Также отлично помню игру с Альбертом Костой. Мы играли поздно. Поначалу он был уверен в себе, так как доминировал на корте. Но затем ему стало всё сложнее противостоять столь юному сопернику. Он занервничал. Я провёл отличный матч и сумел найти путь к победе», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

Сегодня, 18 апреля, Надаль проведёт матч третьего круга турнира в Монте-Карло с болгарином Григором Димитровым.