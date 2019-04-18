Беннето: сила Румынии в том, что у них есть Халеп

Капитан сборной Франции Жюльен Беннето поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Федерации с командой Румынии. Игры пройдут в Руане 20-21 апреля.

«Сила Румынии в том, что у них есть Симона Халеп. Её силу подчёркивает тот факт, что она является второй ракеткой мира и победительницей турнира „Большого шлема“. Мы в некоторой степени являемся аутсайдерами в этом матче, потому что у соперника есть такой сильный игрок. Но мы постараемся выложиться по полной и оказать серьёзное сопротивление.

В её игре есть лишь незначительные недостатки. Её подача, форхенд, бэкхенд очень хороши. Она настоящий боец. Симона здорово покрывает корт, она отлично готова физически и не так часто ошибается. Однако нам нужно найти ситуации, которые она не любит. В этом состоит моя роль.

Халеп на всех покрытиях играет здорово. Она выиграла «Ролан Гаррос», но доходила до полуфинала и на других турнирах «Большого шлема», — приводит слова Беннето официальный сайт WTA.

Во втором полуфинале сыграют команды Австралии и Беларуси.