Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, вышел в четвертьфинал, в трёх сетах обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (6) со счётом 6:2, 1:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Даниил дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в Монте-Карло.

За выход в полуфинал Медведев поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с американцем Тейлором Фритцем. Турнир завершится 21 апреля.

18 апреля 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 1
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
6 1 6
2 6 4
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент