Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, вышел в четвертьфинал, в трёх сетах обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (6) со счётом 6:2, 1:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Даниил дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в Монте-Карло.
За выход в полуфинал Медведев поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с американцем Тейлором Фритцем. Турнир завершится 21 апреля.
18 апреля 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 1
8
Стефанос Циципас
С. Циципас
|1
|2
|3
|
|6
|1
|6
|
|2
|6
|4
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.