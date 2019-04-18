Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, вышел в четвертьфинал, в трёх сетах обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (6) со счётом 6:2, 1:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Даниил дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в Монте-Карло.

За выход в полуфинал Медведев поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с американцем Тейлором Фритцем. Турнир завершится 21 апреля.