Пелья одолел Чеккинато в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 11-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. В матче третьего круга он проиграл представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.



Чеккинато 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал Пелья поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 21 апреля.



Надаль является действующим победителем этих соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.