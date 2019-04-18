Пелья одолел Чеккинато в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 11-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. В матче третьего круга он проиграл представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
Чеккинато 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал Пелья поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 21 апреля.
Надаль является действующим победителем этих соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
18 апреля 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
35
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 1
16
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
|1
|2
|3
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|6
|4
|6
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|4
|6
|4
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.