Джокович разгромил Фритца и сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Монако

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под первым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Первая ракетка мира трижды подала навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету американца 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, получившим 10-й номер посева. Турнир завершится 21 апреля.

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.