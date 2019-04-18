Джокович разгромил Фритца и сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Монако

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под первым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Первая ракетка мира трижды подала навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету американца 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в полуфинал Джокович поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, получившим 10-й номер посева. Турнир завершится 21 апреля.
Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
18 апреля 2019 года, четверг. 14:20 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
65
Тейлор Фритц
Т. Фритц
|1
|2
|3
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|6
|6
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|3
|0
Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло