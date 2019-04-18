«Чемпионат» и сквош-клуб «Москва» провели открытый урок по сквошу для детей

«Чемпионат» и сквош-клуб «Москва» стали организаторами открытого урока по игре в сквош для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию №2. Сквош — вид спорта, набирающий популярность в России, сочетающий в себе достоинства бадминтона, большого и настольного тенниса. Для детей сквош даёт возможность всестороннего физического развития, а также научит быстро принимать решения и преодолевать трудности.



Открытый урок на профессиональных современных кортах проводил дипломированный тренер по сквошу Арнис Тихвинский. Технические навыки дети тренировали с большим энтузиазмом, выполняя все задания тренера.

Тренировочный процесс проходил задорно, в темпе и индивидуальным подходом к каждому участнику.