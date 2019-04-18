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Обидчик Хачанова пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Обидчик Хачанова пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего, пробившийся в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло через квалификацию, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Лоренцо 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Сонего поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 4) — Душан Лайович (Сербия). Во втором круге Лоренцо обыграл россиянина Карена Хачанова.

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

18 апреля 2019 года, четверг. 14:45 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
56
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
0 : 2
Лоренцо Сонего
96
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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