Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал парных соревнований категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло. В матче второго круга он дуэте с бразильцем Марсело Демолинером обыграл представителей Колумбии Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару, посеянных под четвёртым номером, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
Медведев и Демолинер дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперников 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в полуфинал Медведев и Демолинер поспорят с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Орасио Себальосом.
В одиночном разряде Даниил также вышел в четвертьфинал, обыграв грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 1:6, 6:4.
Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло