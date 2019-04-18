Медведев: всё идеально

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В третьем круге он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

«Это прекрасное достижение. Перед этим турниром у меня было всего две победы на грунте в ATP-туре. А на этой неделе я выиграл уже три матча. Всё идеально.

В третьем сете я просто вышел на корт с мыслью: «Мне нужно каждым ударом попадать в корт». Даже когда я уступал с брейком, мне это удавалось», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Турнир завершится 21 апреля.