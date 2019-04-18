Мария Кириленко: согласилась работать в сборной без раздумий

В прошлом известная российская теннисистка, а ныне тренер Мария Кириленко рассказала о жизни вне профессионального спорта и о том, как принимала предложение войти в штаб национальной команды.



«Не скажу, что очень внимательно слежу за играми, но если есть возможность и показывают по телевизору, обязательно посмотрю. А вот совсем недавно вернулась с турнира в Майами. Сейчас анализирую и думаю: «Почему же я раньше не смотрела вживую мужские игры? Боже, это так интересно». Можно было для себя что-то полезное почерпнуть. Но тогда времени не хватало. Хотелось отдохнуть или заняться своими делами», — приводит слова Кириленко «Команда России».



«Безусловно, я знала, что теннис всегда будет со мной. Все-таки он много что дал мне в этой жизни. Всего через девять месяцев после рождения первого ребёнка у меня открылась детская теннисная школа. Я очень долго кормила сына, поэтому он всегда был со мной, присутствовал на всех тренировках. Конечно, и бабушки помогали, страховали.



Когда мне поступило предложение войти в штаб сборной, я, не думая, согласилась. Всё-таки опыт тренерской работы у меня есть. Чувствую, что я могу что-то доступно рассказать, объяснить, поделиться опытом. Почему бы нет? Всё равно скучаешь по атмосфере.



Матч между командами России и Италии состоится 20-21 апреля в Москве.

