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Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова отказалась от участия в турнире категории Premier в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает Tennis.Life.

Ранее россиянка заявляла, что может не успеть восстановиться после травмы плеча к соревнованиям. Напомним, организаторы турнира предоставили Шараповой специальное приглашение в турнирную сетку.

В текущем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.

Турнир в Штутгарте (Германия) пройдёт в период с 22 до 28 апреля.

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