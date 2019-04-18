Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:1.
«Я чувствовал себя хорошо на протяжении всего матча. В первом сете мы оба показали отличный уровень тенниса. Во второй партии было немного больше ошибок, к тому же значительно усилился ветер, который мог на это повлиять. Впрочем, это часть игры, к которой нужно адаптироваться и найти правильные решения.
В целом я доволен тем, как играю. По счёту я уверенно выиграл у двух хороших соперников. Всегда тяжело возвращаться после травмы, особенно в первых матчах. К тому же я играю на грунте впервые за год. Думаю, пока можно считать моё возвращение удачным», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Следующим соперником Рафаэля станет представитель Аргентины Гидо Пелья.
Надаль: думаю, моё возвращение пока можно считать удачным