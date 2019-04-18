Джокович: Медведев находится в лучшей форме в своей жизни

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Монте-Карло (Монако) под первым номером, высказался о своём будущем сопернике — россиянине Данииле Медведеве (10), с которым ему предстоит побороться за выход в полуфинал.



«Медведев значительно улучшил свои движения. Его результаты показывают, что он близок к топ-10. Он определённо находится в лучшей форме в своей жизни. Медведев провёл хороший турнир, выиграв достаточно комфортно в первых двух матчах, а затем победив Циципаса сегодня.



Мы никогда не встречались друг с другом на грунте. Сыграли напряжённый четырёхсетовый поединок в Австралии в этом году. Я видел, как он играет, тренировался с ним много раз. С нетерпением жду этого матча», — отметил сербский теннисист.



Четвертьфинальный поединок между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится 19 апреля и начнётся в 13:30 мск.